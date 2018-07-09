Министр Великобритании по вопросам Brexit ушел в отставку из-за разногласий с Мэй

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Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис ушел в отставку из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй.

"На каждом этапе я признавал коллективную ответственность, так как частью моей работы является нахождение рабочих компромиссов, и так как я считал, что еще можно было реализовать мандат референдума. К сожалению, я думаю, что нынешнее направление политики и тактика делают это все менее маловероятным", – говорится в письме Дэвиса, текст которого приводит телеканал Sky News.

Ряд членов парламента, в частности Стив Бейкер и Суэлла Браверман, последовали примеру Дэвиса.

В начале июля Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку главу МИД Великобритании Бориса Джонсона и других министров, если они сорвут планы кабмина по выходу страны из Евросоюза.

Выход Великобритании из Евросоюза подразумевает два этапа переговоров. Первый касался прав граждан, ирландской границы и выполнения страной финансовых обязательств перед ЕС.

Сейчас королевству и союзу нужно согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. После Brexit страна хочет сохранить доступ к европейскому рынку товаров и услуг. Британия намерена продвигать там свой банковский сектор.

Решение о выходе Великобритании из состава ЕС жители страны приняли на референдуме летом 2016 года. Процедуры по Brexit начались 29 марта 2017 года.