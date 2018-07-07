Тереза Мэй пригрозила уволить главу МИД Великобритании

7 июля, 12:24
Фото: ТАСС/Zuma/Pete Maclaine
Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку главу МИД Великобритании Бориса Джонсона и других министров, если они сорвут планы кабмина по выходу страны из Евросоюза.
"Пока мы прорабатывали нашу позицию по Brexit, я позволила коллегам по кабинету выражать личную позицию. Теперь, когда предложение согласовано, дела обстоят иначе — наступает момент нести коллективную ответственность", – цитирует The Times премьер-министра Великобритании.
Ранее королева Великобритании согласилась на Брекзит. Елизавета II официально одобрила закон, который аннулирует соглашение от 1972 года о вступление Королевства в Евросоюз. В документе сказано, что страна покинет ЕС в 23:00 29 марта 2019 года. А после начнется двухлетний переходный период. В это время все еще будет действовать часть торговых соглашений с Европейским союзом.
У законопроекта, впрочем, есть влиятельные противники. В конце мая американский финансист Джордж Сорос объявил о запуске в Великобритании акции в поддержку нового референдума за отмену Brexit, а 23 июня около 100 тысяч человек прошли по центру Лондона в знак протеста против выхода из ЕС.
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