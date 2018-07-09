Захарова прокомментировала отставку Джонсона

9 июля, 18:30
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона.
"А что вы хотите? Столько врать миру про "руку Кремля", "агрессию против Великобритании на территории Великобритании", "Новичок", ЧМ-2018 и так далее становится уже опасно. Мнимую "солидарность" надо же как-то аргументировать дальше, учитывая, что в Эймсбери только что умерла британская подданная", – сообщают "Аргументы недели".
По ее словам, подобные инциденты не шутка для членов британского правительства. На российских гражданах Скрипалях, пояснила Захарова, можно было проводить любые эксперименты, совсем другое дело – британцы.
"Перед своим народом отвечать, это не в НАТО сказки рассказывать", – добавила представитель МИД, отметив, что отчетливее стали проступать контуры правительственного кризиса в Соединенном королевстве.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон ушел в отставку 9 июля. Причины добровольного увольнения министра не назывались. Отставка стала второй за эти сутки. Ранее свой пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис. Оба политика выступали за жесткий сценарий выхода Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй грозилась уволить главу МИД и других политиков, мешающим согласованному плану по Brexit.
Смерть британки, на которую ссылается Мария Захарова, произошла в результате отравления неизвестным веществом в городе Эймсбери. Лондон утверждает, что еще два гражданина страны подверглись воздействию яда "Новичок", инцидент пытаются связать с покушением на экс-разведчика Скрипаля и его дочь в Солсбери.
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