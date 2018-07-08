Пострадавшая при отравлении в Эймсбери женщина скончалась

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Женщина, пострадавшая в результате отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери, скончалась.

Об этом сообщается на сайте Скотланд-Ярда.

Как сказано в заявлении полиции, после того, как одна из подвергшихся воздействию нервно-паралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице, "следователи открыли дело об убийстве".

5 июля двух жителей Эймсбери обнаружили без сознания в одном из домов. В Скотланд-Ярде заявили, что они были отравлены веществом "Новичок". В полиции также подчеркнули, что этот инцидент может быть связан с отравлением Скрипалей в Солсбери.