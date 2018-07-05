Скотланд-Ярд назвал основную версию расследования в Эймсбери

5 июля, 20:45
Фото: ТАСС/Zuma/Pete Maclaine
Скотланд-Ярд считает, что инциденты в Солсбери и Эймсбери связаны, эта версия стала основной в расследовании, заявили в полиции.
В сообщении отмечается, что замглавы ведомства Нил Басу подчеркнул необходимость руководствоваться фактами. Полиция не может уверенно утверждать, что отравляющее вещество было из той же партии, что и яд, использованный при покушении на Скрипалей.
Пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после соприкосновения с загрязненным предметом, добавили в ведомстве.
"Военная лаборатория в Портон-Дауне подтвердила, что пара из Эймсбери подверглась воздействию вещества "Новичок", – цитирует Скотланд-Ярд РИА Новости.
Ранее глава больницы Кара Чарльз-Баркс в Эймсбери заявила, что никто из обратившихся в госпиталь Солсбери после последнего инцидента не проявлял признаков отравления нервно-паралитическим веществом.
Отравление двух британцев в Эймсбери произошло 30 июня. Пострадали 44-летняя женщина и 45-летний мужчина. Сначала врачи думали, что они отравились наркотиками. Доказательств того, что инцидент был преступлением, пока нет. О происшествии сообщили в ОЗХО.
Город, где произошло новое отравление, находится рядом с Солсбери, где 4 марта покушались на бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочь Юлию.
В обоих случаях, по версии Лондона, использовалось вещество A-234, известное как "Новичок". Британия считает, что к покушению причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Неопровержимых доказательств вины России представлено не было. Место производства яда эксперты установить не смогли.
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