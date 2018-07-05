Великобритания уведомила ОЗХО об инциденте в Эймсбери

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Британские власти уведомили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об инциденте с отравлением двух человек в городе Эймсбери, заявил представитель премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщило агентство Reuters.

Глава правительства, по данным Press Association, обратилась к предпринимательскому сообществу графства Уилтшир. "Сигнал, который мы получаем из Солсбери очевиден – он остается открытым для бизнеса. Правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь местному сообществу", – заявила Мэй.

Инцидент в Эймсбери произошел 30 июня, 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарльз Роули были найдены без сознания в своем доме. Пострадавших госпитализировали с отравлением. Позднее Скотланд-Ярд заявил, что британцы они подверглись воздействию нервно-паралитического "Новичок". Ранее яд, по мнению британских властей, использовался для покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Лондон подозревает, что отравление бывшего разведчика было организовано Москвой. Россия категорически отвергает обвинения. Доказательств причастности страны к инциденту представлено не было.

Ситуацию в Эймсбери прокомментировали в МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова призвала британские правоохранительные органы не ввязываться в политическую игру вокруг происшествия и начать сотрудничество с Россией.