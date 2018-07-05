Глава британского МВД проведет заседание по отравлению в Эймсбери

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Глава МВД Великобритании Саджид Джавид проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с отравлением в Эймсбери. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

По словам министра внутренних дел, инцидент в Эймсбери "последовал за безрассудным и варварским нападением, которое было совершено в Солсбери в марте", передает ТАСС.

Ранее британские СМИ сообщили, что в Эймсбери пара отравилась веществом, похожим на "Новичок". По данным The Sun, у них выявили те же симптомы, что и у Скрипалей.

Позже шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу сообщил, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Уточнялось, что оба пострадавших являются подданными Великобритании и сейчас они по-прежнему находятся в критическом состоянии.