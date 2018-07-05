Пострадавшая в Эймсбери пара была отравлена "Новичком" − Скотланд-Ярд

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Пострадавшие в британском городе Эймсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом заявил на брифинге шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу.

"После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", − цитирует представителя Скотланд-Ярда ТАСС. По словам Базу, речь идет о том же самом веществе, которым ранее были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как уточнил полицейский, оба пострадавших в Эймсбери являются подданными Великобритании и сейчас они по-прежнему находятся в критическом состоянии.

Ранее британские СМИ сообщили, что в Эймсбери пара отравилась веществом, похожим на "Новичок". По данным The Sun, у них выявили те же симптомы, что и у Скрипалей.