В Эймсбери пара отравилась веществом похожим на "Новичок" – СМИ

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Главы спецслужб Англии, которые расследуют отравление пары неподалеку от Солсбери, подозревают, что они могли попасть под воздействие вещества, похожего на нервнопаралитический газ "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, сообщает издание The Sun.

Врачи заметили, что пара отравилась токсичным веществом, которое вызвало похожие симптомы, что и в случае Скрипалей.

По данным газеты, любая информация о возможной связи новых жертв отравления с Москвой или российскими спецслужбами отсутствует.

Ранее сообщалось, что Национальная сеть по борьбе с терроризмом будет расследовать новый случай отравления людей неподалеку от британского Солсбери.

30 июня в городе Эймсбери к северу от Солсбери обнаружили двух человек без сознания. Предположительно, они были отравлены неизвестным веществом.

4 марта в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Власти Великобритании полагают, что к покушению на Скрипалей причастна Россия. Москва все обвинения опровергает.