Антитеррористическая служба расследует новый случай отравления в Солсбери

4 июля, 15:46
Фото: АР/Andrew Matthews
Национальная сеть по борьбе с терроризмом (NCTPN) займется расследованием нового случая отравления людей неподалеку от британского Солсбери, сообщает "Газета.ру".
30 июня в городе Эймсбери к северу от Солсбери обнаружили двух человек без сознания. Предположительно, они были отравлены неизвестным веществом.
По словам редактора британской газеты The Sun Тома Ньютона Дана, симптомы пары напоминают симптомы Сергея и Юлии Скрипалей.
Он также рассказал, что образцы отравляющего вещества доставили в военный исследовательский центр Портон-Даун.
4 марта в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британские власти полагают, что к покушению на Скрипалей причастна Россия. Москва обвинения отрицает.
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