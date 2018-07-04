Антитеррористическая служба расследует новый случай отравления в Солсбери

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Национальная сеть по борьбе с терроризмом (NCTPN) займется расследованием нового случая отравления людей неподалеку от британского Солсбери, сообщает "Газета.ру".

30 июня в городе Эймсбери к северу от Солсбери обнаружили двух человек без сознания. Предположительно, они были отравлены неизвестным веществом.

По словам редактора британской газеты The Sun Тома Ньютона Дана, симптомы пары напоминают симптомы Сергея и Юлии Скрипалей.

Он также рассказал, что образцы отравляющего вещества доставили в военный исследовательский центр Портон-Даун.

4 марта в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британские власти полагают, что к покушению на Скрипалей причастна Россия. Москва обвинения отрицает.