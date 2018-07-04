Двух человек госпитализировали в Солсбери из-за неизвестного вещества

4 июля, 08:32
Фото: AP/Kirsty Wigglesworth
Двух человек доставили в больницу в Солсбери из-за отравления неизвестным веществом в городе Эймсбери, сообщает "Газета.ру".
Мужчину и женщину в возрасте около 40 лет нашли без сознания 30 июня. Сейчас они проходят лечение, пара находится в критическом состоянии.
Сначала полицейские полагали, что пострадавшие отравились наркотиками. По данным правоохранителей, мужчина и женщина могли принять кокаин или героин. Назначены дополнительные экспертизы, призванные установить причину случившегося.
4 марта в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Как считали британские власти, к покушению на Скрипалей причастна Россия. Москва голословные обвинения Лондона отрицает. Пострадавших выписали из больницы.
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