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В мире

5 июля, 16:27

В МИД РФ назвали "грязной политической игрой" ситуацию вокруг Эймсбери

политика власть за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Министерство иностранных дел России призвало правоохранительные органы Великобритании не ввязываться в политические игры вокруг ситуации в Эймсбери, которые ведет Лондон. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу у грязной политической игры, которую затеяли определенные силы в Лондоне и начать, наконец-то, взаимодействие с правоохранительными органами РФ", – сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отравления в Англии являются тревожной новостью, которая вызывает обеспокоенность из-за повторения подобных случаев. Он отметил, что повторяющееся использование токсичных веществ в Великобритании вызывает беспокойство.

Утром 4 июля полиция Великобритании сообщила о "серьезном инциденте" в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Двоих жителей нашли без сознания в одном из домов. Скотленд-Ярд заявил, что они были отравлены тем же веществом, что и Сергей и Юлия Скрипали.

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