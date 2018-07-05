Песков прокомментировал новое отравление в Великобритании

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отравления в Англии являются тревожной новостью, которая вызывает обеспокоенность из-за повторения подобных случаев.

Песков отметил, что повторяющееся использование токсичных веществ в Великобритании вызывает беспокойство, передает ТАСС.

По его словам, нет информации о каких именно веществах идет речь.

Он напомнил, что после похожего инцидента в Солсбери Москва свою причастность отрицает. Россия с самого начала предлагала Великобритании организовать совместное расследование инцидента, но на предложение никто не ответил.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя МВД Великобритании Бен Уоллес сделал заявление о том, что Россия не причастна к инциденту с отравлением в Эймсбери.

Накануне полиция Великобритании сообщила, что двоих жителей города Эймсбери нашли без сознания в одном из домов. Скотленд-Ярд заявил, что они были отравлены тем же веществом, что и Сергей и Юлия Скрипали.

Эймсбери находится около города Солсбери, где 4 марта были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ и его дочь.