Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

5 июля, 11:49

Лондон заявил о непричастности России к отравлению в Эймсбери

за рубежом политика происшествия

Фото: АР/Matt Dunham

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес сделал заявление о том, что Россия не причастна к инциденту с отравлением в Эймсбери. Об этом передает РИА Новости.

"Я уверен, что мы найдем виновного в случившемся и узнаем, что произошло на самом деле. На выяснение обстоятельств могут уйти месяцы и даже годы. Несмотря на то, что наша страна обладает ведущими экспертными специалистами, это будет непросто", – добавил Уоллес и призвал Россию предоставить сведения по поводу инцидента в Солсбери.

По его словам, Россия может "заполнить все пробелы, чтобы обезопасить людей".

Накануне британская полиция сообщила, что двоих жителей города Эймсбери нашли без сознания в одном из домов. Скотленд-Ярд заявил, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали.

Эймсбери находится близ города Солсбери, где 4 марта были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон отстаивает позицию, что Россия имеет прямое отношение к инциденту, а вещество A-234, которым отравили разведчика, приравнивают к российскому "Новичку". Москва отрицает все обвинения. Расследованием отравления Скрипалей в настоящее время занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать