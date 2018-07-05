Лондон заявил о непричастности России к отравлению в Эймсбери

5 июля, 11:49
Фото: АР/Matt Dunham
Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес сделал заявление о том, что Россия не причастна к инциденту с отравлением в Эймсбери. Об этом передает РИА Новости.
"Я уверен, что мы найдем виновного в случившемся и узнаем, что произошло на самом деле. На выяснение обстоятельств могут уйти месяцы и даже годы. Несмотря на то, что наша страна обладает ведущими экспертными специалистами, это будет непросто", – добавил Уоллес и призвал Россию предоставить сведения по поводу инцидента в Солсбери.
По его словам, Россия может "заполнить все пробелы, чтобы обезопасить людей".
Накануне британская полиция сообщила, что двоих жителей города Эймсбери нашли без сознания в одном из домов. Скотленд-Ярд заявил, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали.
Эймсбери находится близ города Солсбери, где 4 марта были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Лондон отстаивает позицию, что Россия имеет прямое отношение к инциденту, а вещество A-234, которым отравили разведчика, приравнивают к российскому "Новичку". Москва отрицает все обвинения. Расследованием отравления Скрипалей в настоящее время занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.
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