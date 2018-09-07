Жена Бориса Джонсона выгнала его из дома из-за измены − СМИ

Фото: АР/Frank Augstein

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон разошелся с женой, обвинившей его в изменах. Об этом сообщает "Газета.ру".

По информации издания, Джонсон и его супруга − юрист Марина Уилер − не появлялись вместе на публике уже довольно давно.

Их дочь Сара рассказала, что Уилер "порвала" с экс-министром и больше не планирует к нему возвращаться.

Как пишут СМИ, в 2004 году Джонсон изменил жене с писательницей Петронеллой Уайатт, а в 2009 году завел роман с консультантом по искусству.

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