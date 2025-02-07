Девушка, оголившая грудь в Краснодаре, пообещала больше так не делать

Видео: телеграм-канал SHOT

Правоохранители нашли 28-летнюю девушку, которая проехала на машине по центру Краснодара, оголив грудь. Она заявила, что больше так делать не будет, передает пресс-служба УМВД города.

В интернете появилось видео, на кадрах которого девушка, высунувшись в люк желтого Mercedes, демонстрировала интимные части тела. Автор видеозаписи удивился тому, что температура воздуха в Краснодаре составляла 3 градуса.

"Злого умысла не предвидела, о содеянном сожалею, раскаиваюсь. Впредь такого больше не повторится", – сказала девушка.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 февраля около 21:00 на улице Красной. Девушка оказалась местной жительницей.

Своими действиями она выразила явное неуважение к обществу, отмечается в сообщении. Составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", по которому грозит до 15 суток ареста.

Ранее журналистка и сестра бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона разделась в прямом эфире во время теледебатов о Brexit. По мнению Джонсон, в бесконечных дискуссиях сложно сделать так, чтобы идеи были услышаны. При этом она уточнила, что будет раздеваться каждый раз, когда речь зайдет о Brexit.

После этого журналистка оголила грудь. Спустя время женщине бросили снятую блузку, и она оделась.