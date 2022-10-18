Оголившуюся у крейсера "Кутузов" в Новороссийске девушку оштрафовали на 50 тыс рублей

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Жительницу Новороссийска, которая разместила в Сети фотографии в обнаженном виде на фоне крейсера "Кутузов", оштрафовали. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

В пресс-службе объяснили, что подобные действия были восприняты судом как неуважение к обществу и государству. Девушку признали виновной в совершении мелкого хулиганства.

"Судом ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что обвиняемая признала вину в содеянном. Она сообщила, что ее действия были необдуманными.

Ранее суд Санкт-Петербурга оштрафовал автора ролика с гей-поцелуем у храма Святой Троицы. Мужчине выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Его признали виновным по части 1 статьи 148 УК РФ.

До этого суд назначил 180 часов обязательных работ Ирине Волковой, которая сфотографировалась в нижнем белье у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Девушку признали виновной по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ. Вину в содеянном она признала.

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