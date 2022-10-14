Ведущий Губерниев заступился за Клаву Коку, которую проверяет СК

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев остро отреагировал на организованную СК проверку в отношении певицы Клавы Коки, призвав общественников и правоохранителей оставить ее в покое.

"Руки прочь от Клавдии! Не позволим. Хватит уже стучать и доносить. И дело совсем не в Клаве или в (Филиппе. – Прим. ред.) Киркорове, или еще в ком... (надоели. – Прим. ред.), идите... (подальше. – Прим. ред.)", – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее Фонд защиты национального исторического наследия попросил Следственный комитет РФ проверить творчество Клавы Коки на предмет нарушения права на свободу совести и вероисповеданий после ее выступления в мини-юбке с российским флагом на фоне храма во Владивостоке.

Также фонд требует возбудить в отношении артистки уголовное дело. По данному факту инициирована проверка.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!