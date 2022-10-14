В отношении певицы Клавы Коки просят возбудить дело об оскорблении чувств верующих

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Фонд защиты национального исторического наследия просит Следственный комитет РФ проверить творчество российской певицы Клавы Коки на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповеданий. Об этом сообщает ТАСС.

Также фонд просит возбудить в отношении артистки уголовное дело. По данному факту инициирована проверка.

Как уточняется, скандал по поводу выступления певицы "возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке" вспыхнул в начале сентябре во Владивостоке.

Ранее суд назначил 180 часов обязательных работ Ирине Волковой, которая сфотографировалась в нижнем белье у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Девушку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ.

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