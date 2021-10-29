Суд приговорил к 10 месяцам колонии блогера за провокационное фото на фоне храма в Москве

14:42
Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда
Мировой суд Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, сообщает ТАСС.
Суд признал их виновными в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя, который просил именно о таком наказании для подсудимых.
Блогера Руслана Бобиева задержали после непристойной фотосессии в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного. На одном из снимков, которые он опубликовал в своих соцсетях, парень сымитировал половой акт с девушкой в полицейской форме. Из-за провокационного поста пользователи начали массово жаловаться на оскорбление чувств верующих. Бобиев уже извинился.
Сначала пару привлекли за нарушение административного законодательства: девушку суд признал виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции", а блогеру вменили "Нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ иностранцами".
Замоскворецкий суд назначил им административный арест на 10 суток со штрафом в пять тысяч рублей. Также суд решил выдворить блогера за пределы РФ.
Авторов скандального фото у храма в Москве ждет суд из-за оскорбления чувств верующих
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