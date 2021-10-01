Блогер извинился за непристойную фотографию напротив храма Василия Блаженного

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Блогер Руслан Бобиев извинился за непристойную фотографию напротив столичного храма и пообещал больше так не делать. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ распространили фотографию Бабиева на которой он стоит напротив храма Василия Блаженного, а перед ним на коленях сидит девушка в форме полиции, изображая половой акт. Позже стало известно, что блогера задержала полиция.

"Я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду", – сказал молодой человек на видео, распространенном пресс-службой столичного главка МВД.

Он также рассказал, что в настоящее время не работает, а снимает пранки, за которые он ранее привлекался к административной ответственности.

Ранее у Павелецкого вокзала правоохранители задержали полицейского. Последний оказался пранкером. Его обыскали и обнаружили при нем пистолет. Мужчину забрали в отделение для дальнейших разбирательств.