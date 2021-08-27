"Московский патруль": блогер, напавший на женщину в Измайлове, арестован на два месяца

Измайловский районный суд Москвы арестовал на два месяца стримера Евгения Дмитерко. Его задержали накануне после того, как он вместе с компанией единомышленников сначала издевался над женщиной, а после распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика.

Свою омерзительную выходку интернет-деятель транслировал в прямом эфире на одном из видео-хостингов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.