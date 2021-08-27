Распылившего перцовый баллончик в лицо женщины стримера арестовали

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Измайловский суд Москвы арестовал стримера Евгения Дмитерко, который распылил перцовый баллончик в лицо женщины в Измайлове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера (стримера) Дмитерко Е.А. сроком на 2 месяца", – уточнили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео, на котором двое треш-стримеров Игорь Малихов и Евгений Дмитерко во время прогулки в Измайловском парке распылили содержимое перцового баллончика в лицо проходившей мимо женщине. Как позже выяснилось, пострадавшей 55 лет, она инвалид.

По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело согласно части 2 статьи 213 УК РФ.

