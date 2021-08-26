Дело возбудили против блогеров за нападение с перцовым баллончиком на женщину в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В отношении блогеров, напавших с перцовым баллончиком на женщину в Измайлове, возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ по факту хулиганских действий мужчин, распыливших содержимое перцового баллончика в сторону женщины в Измайловском парке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшей женщине 55 лет, она инвалид. Расследование дела находится на контроле московской прокуратуры.

По информации СМИ, двое треш-стримеров Игорь Малихов и Евгений Дмитерко во время прогулки в Измайловском парке распылили содержимое перцового баллончика в лицо проходившей мимо женщине. Ситуацию блогеры сняли на видео и выложили в Сеть.