Полиция проверит видео с нападением стримеров на женщину в Измайлове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Сотрудники полиции проверят видео, на котором стримеры напали с перцовым баллончиком на женщину в Измайлове. Московская прокуратура взяла на контроль ход полицейской проверки, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

"Измайловская межрайонная прокуратура поручила органам полиции провести процессуальную проверку в связи с размещением в социальных сетях видеоролика, на котором неустановленные лица распылили содержимое перцового баллончика в лицо женщине", – говорится в сообщении.

По информации СМИ, двое треш-стримеров Игорь Малихов и Евгений Дмитерко во время прогулки в Измайловском парке распылили содержимое перцового баллончика в лицо проходившей мимо женщине. Ситуацию блогеры сняли на видео и выложили в Сеть.

Ранее инстаграм-блогер выложил видео, где катает привязанную девушку на крыше Bentley. Провокационным заездом заинтересовались в ГИБДД. При проверке выяснилось, что машина даже не принадлежит молодому человеку, зато на ней висит 68 штрафов почти на 80 тысяч рублей.