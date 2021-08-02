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Пранкера приговорили к колонии за розыгрыш с коронавирусом в метро

Плата за панику: блогеру дали реальный срок за розыгрыш с коронавирусом
суды происшествия

Пресненский суд вынес приговор пранкеру Кароматулло Джаборову в виде лишения свободы на срок более двух лет. В феврале прошлого года молодой человек в столичном метро изобразил, будто он заражен коронавирусом, а позже выложил ролик в Сеть. Подробности о ходе дела читайте в нашем материале.

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Черемушкинского районного суда

Реальный срок за пранк

За пранк в столичном метро Пресненский суд на заседании в понедельник, 2 августа, приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима.

2 февраля 2020 года Джаборов с двумя соучастниками, Станиславом Мелеховым и Артуром Исаченко, разыграли пассажиров в вагоне поезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до станции "Улица 1905 года". Один из молодых людей сначала имитировал признаки коронавируса – сильный кашель и удушье, а позже упал на пол вагона и начал изображать судороги.

После этого Джаборов в компании второго помощника создал панику среди пассажиров, объявив, что у бьющегося в припадках пассажира коронавирус.

Суд арестовал одного из участников пранка про коронавирус в метро

Ролик с пранком попал в Сеть и вызвал большой резонанс. Им заинтересовались правоохранительные органы. Джаборова задержали 8 февраля, 10 февраля его арестовали и отправили в СИЗО. Позже столичная полиция задержала и соучастников блогера. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В ходе прений сторон гособвинение просило суд приговорить пранкера к четырем годам общего режима. Однако приговор оказался более мягким. При этом, как отмечает адвокат Джаборова Роман Шахманов, блогер может провести в колонии всего три недели – с учетом времени, которое до этого он отбыл в СИЗО.

Подельников Джаборова Станислава Мелехова и Артура Исаченко суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

История пранка

До ареста блогер из Таджикистана прожил в столице 7 лет: он работал продавцом и кассиром в магазине, а позже решил стать видеоблогером. Джаборов будто бы случайно ронял на пол деньги в торговых центрах и смотрел на реакцию прохожих, проводил опросы среди москвичей, а также загадывал респондентам загадки, записывая происходящее на камеру.

После скандального ролика в московском метро блогер утверждал, что не понимает причин ареста. По его словам, до пранка он проводил опросы среди москвичей, пытаясь узнать их мнение о коронавирусе, якобы жители города со смехом утверждали, что вирус им безразличен.

При этом блогер не исключал возможности возникновения паники, поэтому заявил, что заранее для проведения съемок выбрал вагон без стариков и детей. Поэтому свои действия Джаборов преступлением не считал и просил отпустить его.

Позже свою вину блогер все-таки признал и раскаялся в содеянном. А ролик, взбудораживший Сеть, Джаборов назвал "глупой шуткой".

Отмечается, что у Джаборова есть гражданская жена и ребенок. Как утверждал сам блогер, малыш родился за несколько дней до его ареста.

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