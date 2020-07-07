Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса в метро пранкеру

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Московские новости"

Черемушкинский районный суд столицы продлил срок содержания под стражей Кароматулло Джаборову, который имитировал приступ от коронавируса в вагоне столичного метро. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Материал рассмотрен, срок содержания продлен до 8 августа 2020 года", – сообщили в пресс-службе суда.

Джаборову инкриминируют часть 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Максимальное наказание по данному правонарушению – 7 лет лишения свободы.

Обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном.

В начале февраля 2020 года был опубликован видеоролик, снятый в составе, следовавшем от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года". На записи молодой человек изобразил припадок, а произошло это в период пандемии коронавируса.