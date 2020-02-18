В ГД предложили ввести ответственность за пранки о коронавирусе

18 февраля, 12:17
Фото: скриншот видео телеграм-канала Hue
Депутат Госдумы Борис Менделевич предложил ввести ответственность для блогеров за пранки о коронавирусе. По его словам, нужно устанавливать ответственность аналогично закону о СМИ, когда канал, опубликовавший ложную информацию, должен дать опровержение.
"Но решение проблемы должно носить комплексный характер, а наказание за подобные "розыгрыши" не должно превышать наказания за преступления, наносящие вред жизни, если таковых последствий не было для людей", – сказал Менделевич Агентству "Москва".
Он отметил, что в современном мире внимание общества является важнейшей составляющей, за которой может следовать популярность.
"Желание подзаработать на популярной теме толкает людей на откровенный саботаж, когда они начинают обыгрывать эту проблему, в том числе и тему нового коронавируса", – отметил он.
Менделевич напомнил, что некоторые блогеры уже устраивали пранки, а некоторые люди, представляясь докторами, продают несуществующие лекарства.
10 февраля суд отправил в СИЗО на два месяца (до 8 марта) Кароматулло Джаборова. В этот же день столичная полиция задержала еще двух соучастников пранкера. В отношении участников розыгрыша было возбуждено дело по статье "Хулиганство".
2 февраля в вагоне поезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", молодой человек упал, имитируя симптомы заражения коронавирусом. Его сообщники в это время выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции.
В подземке обратили внимание полиции на увеличившееся число роликов на тему коронавируса, которые снимаются в метро. Помимо уже упомянутого, широкое распространение получило видео, на котором видно двух мужчин в защитных костюмах. Их появление паники не вызвало, поскольку с ними был оператор.
Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.
За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.
По последним данным, число жертв вируса в Китае достигло почти 1,9 тысячи человек, инфицированы еще 72,4 тысячи граждан. Побороть болезнь удалось 12,5 тысячи жителей.
Соучастников пранкера задержали за розыгрыш на тему коронавируса в метро
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