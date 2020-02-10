Соучастники пранкера задержаны за розыгрыш на тему коронавируса в метро

Фото: соцсети

Столичная полиция задержала двух соучастников пранкера за розыгрыш на тему коронавируса в метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее суд отправил в СИЗО на два месяца Кароматулло Джаборова, задержанного из-за вызвавшего общественный резонанс видеоролика, где мужчина в вагоне метро имитирует симптомы заражения коронавирусом. Его сообщники в это время кричали об инфекции, провоцируя панику среди пассажиров.

В Московском метрополитене ранее обратили внимание полиции на увеличившееся количество роликов по теме коронавируса, которые снимаются в подземке. Помимо уже упомянутого, широкое распространение получило видео, на котором видно двух мужчин в защитных костюмах. Их появление паники не вызвало, поскольку с ними был оператор.

По данным на утро 10 февраля, коронавирусом 2019-nCoV из Китая заразилось более 40 тысяч человек, преимущественно в КНР. Более того, количество погибших от новой формы пневмонии почти достигло почти тысячи человек.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

