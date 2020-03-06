Разыгравший "приступ коронавируса" в метро пранкер раскаялся в содеянном

20:19
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Пранкер Кароматулло Джаборов, который имитировал "приступ коронавируса" в вагоне столичного метро, раскаялся в содеянном. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я приношу извинения пассажирам и раскаиваюсь. Это был глупый поступок", – заявил Джаборов в Черемушкинском суде, где решается вопрос о продлении ему срока содержания под стражей.
10 февраля суд отправил в СИЗО на два месяца (до 8 марта) Кароматулло Джаборова. В этот же день столичная полиция задержала еще двух соучастников пранкера. В отношении участников розыгрыша было возбуждено дело по статье "Хулиганство".
2 февраля в вагоне поезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", молодой человек упал, имитируя симптомы заражения коронавирусом. Его сообщники в это время выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции.
Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.
По последним данным, во всем мире новым вирусом заражены 100 026 человек, выздоровело более 55 тысяч человек, скончалось более трех тысяч. Только в Китае число зараженных превысило 80,5 тысячи человек. ВОЗ заявила о распространении COVID-19 вне Китая в 85 странах, в том числе в России.
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