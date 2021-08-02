Пранкер получил более 2 лет колонии за имитацию приступа коронавируса в метро Москвы

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Пресненский суд столицы приговорил к 2 годам и 4 месяцам колонии пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метро приступ коронавируса. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима, говорится в сообщении столичной прокуратуры в телеграм-канале.

При этом гособвинитель в ходе прений просил суд приговорить Джаборова к 4 годам колонии общего режима.

В то же время адвокат Роман Шахманов заявил, что пранкер может быть освобожден через три недели с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Ранее обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

В феврале прошлого года был опубликован видеоролик, снятый в вагоне поезда, который ехал от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года". На записи молодой человек упал, имитируя приступ, а его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. Кроме Джаборова, были задержаны еще двое соучастников пранкера.

