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Происшествия

12:59

Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса в метро пранкеру

происшествия суды

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Суд продлил срок содержания под стражей Кароматулло Джаборову, который имитировал приступ от коронавируса в вагоне метро, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала пресс-секретарь Черемушкинского районного суда Екатерина Макеева, Джаборов останется в СИЗО до 8 июля.

Джаборову после ужесточения обвинения инкриминируют преступление по статье "Хулиганство", максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы. Мужчина раскаялся в содеянном и назвал свой поступок глупой шуткой.

В начале февраля был опубликован видеоролик, снятый в вагоне поезда, который ехал от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года". На записи молодой человек упал, имитируя приступ, а его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. Кроме Джаборова, были задержаны еще двое соучастников пранкера.

За последние сутки в России подтверждено 10 559 случаев коронавирусной инфекции, в 4 314 из них клинических проявлений не было. В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев, скончались 1 537 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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