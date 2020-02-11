В ОНК рассказали о личности участника пранка про коронавирус в метро

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Член ОНК Москвы Георгий Иванов рассказал об участнике видеоролика с розыгрышем про коронавирус в столичном метро Кароматулло Джаборове.

Он является гражданином Таджикистана и живет в столице семь лет. Мужчина работал продавцом и кассиром в магазине, а недавно решил стать видеоблогером, передает RT.

Джаборов находится в ИВС ЮЗАО столицы и говорит, что не понимает причин задержания. Он намерен обжаловать арест. Задержанный утверждает, что в субботу, 8 февраля, после телефонного звонка из полиции сам пришел в отделение, не пытаясь скрыться.

Он говорит, что до съемок несколько раз проводил опросы москвичей. Джаборов объяснил, что спрашивал москвичей, боятся ли они новой болезни и почему не носят маски. Респонденты смеялись и говорили, что им это безразлично, добавил он.

Москвичам предложили стать участниками пранка на тему коронавируса



В то же время мужчина признался, что при съемках не исключал возможности паники. По этой причине он выбрал вагон без стариков и детей. Хотя молодые люди тоже испугались, свои действия преступлением Джаборов не считает.

Он попросил отпустить его. Задержанный отметил, что его гражданская жена за несколько дней до ареста родила ребенка, которого он не успел увидеть.

2 февраля в вагоне поезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. Сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Джаборова отправили в СИЗО на два месяца. Столичная полиция задержала двух соучастников пранкера.

В подземке обратили внимание полиции на увеличившееся число роликов на тему коронавируса, которые снимаются в метро. Помимо уже упомянутого, широкое распространение получило видео, на котором видно двух мужчин в защитных костюмах. Их появление паники не вызвало, поскольку с ними был оператор.

Первые случаи заболевания новой формой пневмонии были зафиксированы в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Впоследствии было установлено, что вирус передается воздушно-капельным путем.

По состоянию на 11 февраля речь идет о более чем 42,6 тысячи зараженных, скончалось от болезни уже больше тысячи человек. Всемирная организация здравоохранения дала коронавирусу официальное название вместо 2019-nCoV.