Блогер прокомментировал видео с привязанной к крыше машины девушкой

Блогер, который прокатил на машине привязанную девушку, уверен, что это смешно. Сергей Косенко выложил у себя в Instagram ролик, где веселая компания обсуждает поездку и то, как об это рассказывают журналисты.

Блогеров особенно веселит сумма штрафа, которая грозит нарушителю.

Накануне инстаграм-блогер выложил видео, где катает привязанную девушку на крыше Bentley. Провокационным заездом заинтересовались в ГИБДД. При проверке выяснилось, что машина даже не принадлежит молодому человеку, зато на ней висит 68 штрафов почти на 80 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.