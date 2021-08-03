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Москва 24

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Происшествия

13:07

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Юрист рассказал, как накажут блогера за поездку с пристегнутой девушкой на крыше машины

Легко отделаются? Зачем блогер прокатил свою девушку на крыше автомобиля
происшествия

В Сети появилось видео, на котором девушку прокатили на крыше автомобиля в районе "Москва-Сити". Причем она была связана, а рот заклеен скотчем. Экстремальным роликом уже заинтересовались в ГИБДД. Выясняем подробности инцидента, а также насколько серьезно могут наказать водителя и пассажирку.

Фото: instagram.com/sergey_kosenko

Прокатилась с ветерком

В районе "Москва-Сити" прохожие заметили автомобиль Bentley, на крыше которого ехала девушка. К кузову машины ее примотали веревкой, рот заклеили скотчем, а одной рукой она была пристегнута наручниками к водителю.

Позже выяснилось, что видео снимал блогер-миллионник Сергей Косенко. Он показывал в своих соцсетях все этапы подготовки экстремального заезда: как пристегивал девушку наручниками, как помогал забраться на крышу, как ее закрепляли. По его словам, они вместе со свой возлюбленной Илоной проходили некое задание.

А экстремальный ролик тем временем быстро распространился по Сети, и им уже заинтересовалась столичная Госавтоинспекция.

Блогер прокомментировал видео с привязанной к крыше машины девушкой

Сотрудники столичной Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в интернете.
УГИБДД по городу Москве

Позже блогер со своей спутницей выложили второе видео, но уже с извинениями за опасную поездку. По словам Сергея, он "не знал, что все так обернется".

"Поэтому я приношу извинения, и Илона тоже присоединяется к извинениям. Если вдруг это кто-то увидел и, может быть, захотел также. Может, кто-то просто в шоке находится, кто-то в обморок упал даже. Нам очень стыдно", – объяснил молодой человек.

Что грозит блогеру?

Фото: instagram.com/sergey_kosenko

По мнению автоюриста Сергея Радько, блогер действительно совершил правонарушение, однако за это правонарушение ему грозит несущественный штраф.

"Правила дорожного движения запрещают перевозить людей вне кабины автомобиля. Есть даже статья в КоАП, которая предусматривает штраф в тысячу рублей, а со скидкой получается 500 рублей. Если другого состава правонарушения здесь не будет, то, скорее всего, этот блогер отделается таким смешным наказанием", – пояснил собеседник Москвы 24.

Действительно, ситуация аварийно опасная. Но мы понимаем, что эта парочка, скорее всего, никаких выводов не сделает и серьезного наказания не понесет.
Сергей Радько
автоюрист

Юрист добавил, что девушку также могут привлечь к ответственности, так как она фактически не была пристегнута ремнем безопасности во время движения авто. По его словам, ей может грозить штраф в 500 рублей или со скидкой – 250 рублей.

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