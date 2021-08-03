Юрист рассказал, как накажут блогера за поездку с пристегнутой девушкой на крыше машины

В Сети появилось видео, на котором девушку прокатили на крыше автомобиля в районе "Москва-Сити". Причем она была связана, а рот заклеен скотчем. Экстремальным роликом уже заинтересовались в ГИБДД. Выясняем подробности инцидента, а также насколько серьезно могут наказать водителя и пассажирку.



Прокатилась с ветерком

В районе "Москва-Сити" прохожие заметили автомобиль Bentley, на крыше которого ехала девушка. К кузову машины ее примотали веревкой, рот заклеили скотчем, а одной рукой она была пристегнута наручниками к водителю.

Позже выяснилось, что видео снимал блогер-миллионник Сергей Косенко. Он показывал в своих соцсетях все этапы подготовки экстремального заезда: как пристегивал девушку наручниками, как помогал забраться на крышу, как ее закрепляли. По его словам, они вместе со свой возлюбленной Илоной проходили некое задание.

А экстремальный ролик тем временем быстро распространился по Сети, и им уже заинтересовалась столичная Госавтоинспекция.



Блогер прокомментировал видео с привязанной к крыше машины девушкой



УГИБДД по городу Москве Сотрудники столичной Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в интернете.

Позже блогер со своей спутницей выложили второе видео, но уже с извинениями за опасную поездку. По словам Сергея, он "не знал, что все так обернется".

"Поэтому я приношу извинения, и Илона тоже присоединяется к извинениям. Если вдруг это кто-то увидел и, может быть, захотел также. Может, кто-то просто в шоке находится, кто-то в обморок упал даже. Нам очень стыдно", – объяснил молодой человек.

Что грозит блогеру?

По мнению автоюриста Сергея Радько, блогер действительно совершил правонарушение, однако за это правонарушение ему грозит несущественный штраф.

"Правила дорожного движения запрещают перевозить людей вне кабины автомобиля. Есть даже статья в КоАП, которая предусматривает штраф в тысячу рублей, а со скидкой получается 500 рублей. Если другого состава правонарушения здесь не будет, то, скорее всего, этот блогер отделается таким смешным наказанием", – пояснил собеседник Москвы 24.





Сергей Радько автоюрист Действительно, ситуация аварийно опасная. Но мы понимаем, что эта парочка, скорее всего, никаких выводов не сделает и серьезного наказания не понесет.

Юрист добавил, что девушку также могут привлечь к ответственности, так как она фактически не была пристегнута ремнем безопасности во время движения авто. По его словам, ей может грозить штраф в 500 рублей или со скидкой – 250 рублей.

