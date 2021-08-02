ГИБДД Москвы проверит видео с девушкой, привязанной к крыше автомобиля

В Москве блогер прокатил девушку на крыше автомобиля

Столичная Госавтоинспекция проверяет видео, на котором блогер едет в автомобиле с привязанной к крыше девушкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сотрудники столичной Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет", – отметили в ведомстве.

Ранее в Сети появилось видео, на котором блогер в районе "Москвы-Сити" едет на автомобиле с привязанной к его крыше девушкой. Кроме того, рот у "пассажирки" заклеен скотчем.

