В Москве блогер прокатил девушку на крыше автомобиля

Блогер прокатил девушку на крыше автомобиля. Все произошло в районе "Москва-Сити". Кадры уже разлетелись по Сети.

Девушка при этом надежно привязана веревками к крыше. Помимо этого, рот ей заклеили скотчем. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.