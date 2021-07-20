Драка закончилась стрельбой на юго-западе Москвы

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В столичном районе Коньково драка между двумя мужчинами завершилась стрельбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России по Москве.

"Инцидент произошел на улице Генерала Антонова. По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из них применил травматический пистолет", – рассказали в ведомстве, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.

На данный момент оба участника происшествия доставлены в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По некоторой информации, причиной конфликта стал денежный долг одного из мужчин. При этом не уточняется, о какой сумме именно идет речь.

Ранее инцидент с применением оружия произошел на Большой Пироговской улице в Москве. Водитель Gelandewagen поругался с шофером автобуса, после чего открыл по нему стрельбу и скрылся.

Никто не пострадал, а стрелявшего сейчас разыскивает полиция.

