Драка закончилась стрельбой на юго-западе Москвы

16:56
Фото: depositphotos/pio3
В столичном районе Коньково драка между двумя мужчинами завершилась стрельбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России по Москве.
"Инцидент произошел на улице Генерала Антонова. По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из них применил травматический пистолет", – рассказали в ведомстве, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.
На данный момент оба участника происшествия доставлены в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По некоторой информации, причиной конфликта стал денежный долг одного из мужчин. При этом не уточняется, о какой сумме именно идет речь.
Ранее инцидент с применением оружия произошел на Большой Пироговской улице в Москве. Водитель Gelandewagen поругался с шофером автобуса, после чего открыл по нему стрельбу и скрылся.
Никто не пострадал, а стрелявшего сейчас разыскивает полиция.
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