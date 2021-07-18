Мужчина с макетом автомата Калашникова напугал прохожих в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция организовала проверку после задержания в центре Москвы молодого человека в камуфляжной форме с макетом автомата Калашникова, напугавшего своим видом прохожих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел вечером субботы, 17 июля. Женщина заметила у здания Политехнического музея на Новой площади мужчину в маске и завернутым в ткань ружьем. Он озирался по сторонам и вел себя подозрительно, поэтому москвичка поспешила обратиться в полицию.

"Полицейские, прибыв на место, обнаружили там 21-летнего москвича, при котором был макет автомата Калашникова в чехле. Он пояснил, что перевозит макет оружия из дома на дачу в подмосковное Фрязино", – заявил источник.

Задержанного доставили в отделение, он был опрошен, проверен по базам и отпущен. Полиция организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу из светозвукового автомата Калашникова с балкона жилого дома на Рязанском проспекте. Полицейские прибыли на место и задержали подозреваемого. Они установили, что он несколько раз выстрелил в воздух светозвукового автомата Калашникова калибра 5,45 миллиметра, изготовленного промышленным способом.