Столичные полицейские задержали мужчину, оказавшего сопротивление при проверке документов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который оказал сопротивление при проверке документов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

По данным правоохранителей, инцидент случился в Петровско-Разумовском проезде. Полицейские прибыли на место по вызову о нарушении тишины.

"Один из нарушителей в ответ на просьбу полицейского предъявить документы повел себя неадекватно, а когда его попросили проследовать с правоохранителем, оказал сопротивление", – рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что оказавший сопротивление был задержан и доставлен в отделение полиции.

По факту инцидента начата проверка. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в полицию поступило сообщение о конфликте с участием мигрантов в столичных Кузьминках. Как уточнили в столичном главке, после этого в территориальные отделы полиции были доставлены 103 человека.

Позже стало известно, что иностранцы, участвовавшие в драке у метро "Кузьминки", будут выдворены за пределы России. Их обвиняют в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания, мелком хулиганстве и нарушении порядка проведения собраний, митингов и шествий.