Столичные полицейские задержали мужчину, оказавшего сопротивление при проверке документов

00:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который оказал сопротивление при проверке документов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
По данным правоохранителей, инцидент случился в Петровско-Разумовском проезде. Полицейские прибыли на место по вызову о нарушении тишины.
"Один из нарушителей в ответ на просьбу полицейского предъявить документы повел себя неадекватно, а когда его попросили проследовать с правоохранителем, оказал сопротивление", – рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что оказавший сопротивление был задержан и доставлен в отделение полиции.
По факту инцидента начата проверка. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее в полицию поступило сообщение о конфликте с участием мигрантов в столичных Кузьминках. Как уточнили в столичном главке, после этого в территориальные отделы полиции были доставлены 103 человека.
Позже стало известно, что иностранцы, участвовавшие в драке у метро "Кузьминки", будут выдворены за пределы России. Их обвиняют в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания, мелком хулиганстве и нарушении порядка проведения собраний, митингов и шествий.
"Московский патруль": полиция выясняет обстоятельства драки с 200 участниками
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: