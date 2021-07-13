Более сотни участников драки в Кузьминках будут выдворены из страны

16:09
Фото: Москва 24
Иностранцы, участвовавшие в драке у метро "Кузьминки", будут выдворены за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве.
Инцидент произошел минувшей ночью. В дежурную часть поступило сообщение о конфликте, который перерос в драку. По некоторым данным, в нем замешаны мигранты.
Как уточнили в столичном главке, после этого в территориальные отделы полиции были доставлены 103 человека.
Их обвиняют в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания, мелком хулиганстве и нарушении порядка проведения собраний, митингов и шествий.
"Иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что в отношении некоторых участников инцидента будет принят запрет на въезд в Россию.
"Произошедшее расцениваем как чрезвычайное происшествие. Дальнейшее развитие ситуации взято на контроль соответствующими органами исполнительной власти власти города Москвы и правоохранительными органами", – отметили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в МВД объяснили, что выдворить из страны могут иностранцев, чье пребывание признано нежелательным. К таковым относятся лица, создающие угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: