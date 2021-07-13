Более сотни участников драки в Кузьминках будут выдворены из страны

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Иностранцы, участвовавшие в драке у метро "Кузьминки", будут выдворены за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел минувшей ночью. В дежурную часть поступило сообщение о конфликте, который перерос в драку. По некоторым данным, в нем замешаны мигранты.

Как уточнили в столичном главке, после этого в территориальные отделы полиции были доставлены 103 человека.

Их обвиняют в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания, мелком хулиганстве и нарушении порядка проведения собраний, митингов и шествий.

"Иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории Российской Федерации с наложением административного штрафа", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что в отношении некоторых участников инцидента будет принят запрет на въезд в Россию.

"Произошедшее расцениваем как чрезвычайное происшествие. Дальнейшее развитие ситуации взято на контроль соответствующими органами исполнительной власти власти города Москвы и правоохранительными органами", – отметили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в МВД объяснили, что выдворить из страны могут иностранцев, чье пребывание признано нежелательным. К таковым относятся лица, создающие угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения.

