Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько человек задержаны после конфликта у метро "Кузьминки" в Москве. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы городского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между гражданами у станции метро "Кузьминки".

"На место прибыли сотрудники правоохранительных органов", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что сотрудники Росгвардии приняли меры для недопущения нарушений общественного порядка. В результате несколько человек были задержаны и доставлены в отделения полиции.

Ранее в СМИ появились сообщения о драке мигрантов у станции метро "Кузьминки". По неподтвержденной информации, в конфликте участвовали десятки человек.

До этого в Благовещенске произошла драка, в результате которой несколько человек попали в больницу, один из них скончался. По факту случившегося были задержаны два человека, возбуждено уголовное дело.