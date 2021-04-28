Причину драки в петербургской библиотеке объяснили в шуточном ролике

Пресс-служба Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге объяснила в шуточном видеоролике причины драки читателей за место в зале. Видео опубликовано на официальной странице РНБ в TikTok.

Конфликт посетителей авторы ролика представили в виде схватки героев компьютерной игры Mortal Kombat Саб-Зиро и Скорпиона. Пресс-секретарь РНБ Андрей Тарасов отметил, что в "данном месте два пытливых ума нашли главный энергетический центр библиотеки и не захотели делить его ни с кем".

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину за драку в здании Российской национальной библиотеки на площади Островского. Драка завязалась после того, как мужчина отказался убрать сумку с соседнего места, на которое хотел сесть посетитель.