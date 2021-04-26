Читатели подрались в Российской национальной библиотеке в Петербурге

16:55
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину за драку в здании Российской национальной библиотеки на площади Островского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления вневедомственной охраны.
"24 апреля в 12:38 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга задержал посетителя Российской национальной библиотеки, который нанес телесные повреждения мужчине", – говорится в сообщении.
Драка завязалась после того, как мужчина отказался убрать сумку с соседнего места, на которое хотел сесть посетитель.
По данным пресс-службы, сотрудники библиотеки нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии остановили потасовку.
"Пострадавший обратился в травмпункт. Наряд ОВО передал задержанного сотрудникам 28 отдела полиции для выяснения обстоятельств", – говорится в сообщении.
Ранее мужчина получил ножевое ранение в результате конфликта на юго-востоке Москвы. Пострадавший был госпитализирован в столичную больницу. По факту случившегося полицейские организовали проверку.
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