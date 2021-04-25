В МВД отреагировали на сообщения о массовой драке фанатов "Спартака" и ЦСКА

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Информации о пострадавших после "драки" в районе Орехово-Зуевского проезда, а также заявлений о телесных повреждениях ее "участников" в столичную полицию не поступало. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

В ведомстве рассказали, что в полицию поступали лишь сообщения о скоплении горожан.

"Никаких телефонограмм из медучреждений или заявлений о получении телесных повреждений не поступало. Не зафиксировано никаких серьезных нарушений общественного порядка", – уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что около 150 фанатов футбольных клубов "Спартак" и ЦСКА стали участниками массовой драки на юго-востоке Москвы.