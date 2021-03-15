СК начал проверку после избиения юниора ФК "Локомотив" на северо-востоке Москвы

17:00
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет начал проверку после драки с участием несовершеннолетних на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".
14-летнего юношу доставили в детскую городскую больницу с множественными телесными повреждениями в области лица.
По предварительным данным, подросток пострадал в драке со сверстниками во время посещения спортивной секции.
Сейчас ведется расследование, следователи опрашивают родителей несовершеннолетних и сотрудников спортивного учреждения.
Ранее сообщалось, что после обращения в больницу несовершеннолетнего с телесными повреждениями столичная полиция организовала проверку.
По информации правоохранителей, пострадавшим оказался игрок юношеского состава футбольного клуба "Локомотив". Нападение случилось после матча "Локомотив" – "Чертаново", который прошел 13 марта.
Отмечалось, что его избили футболисты проигравшей команды. По словам самого потерпевшего, который обратился в больницу, он получил телесные повреждения от известных ему граждан.
Игроки ФК "Чертаново" избили защитника юношеского состава "Локомотива"
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