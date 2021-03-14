Полиция Москвы начала проверку после избиения юниора "Локомотива"

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После обращения в больницу несовершеннолетнего с телесными повреждениями столичная полиция организовала проверку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.

"Из медучреждения в полицию поступила телефонограмма об обращении к ним несовершеннолетнего с телесными повреждениями", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, пострадавшим оказался игрок юношеского состава футбольного клуба Локомотив. Нападение случилось после матча "Локомотив" – "Чертаново", который прошел 13 марта.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, его избили футболисты проигравшей команды. По словам самого потерпевшего, который обратился в больницу, он получил телесные повреждения от известных ему граждан.