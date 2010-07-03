Футболистка "Чертаново" скончалась в возрасте 21 года

Фото: vk.com/wfc_chertanovo

Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась в возрасте 21 года. Как сообщил клуб в "ВКонтакте", причиной смерти стала остановка сердца.

Команда выразила соболезнования родным и близким девушки. В составе "Чертаново" футболистка становилась победителем чемпионатов России в разных возрастных категориях.

Березина является воспитанницей "Чертаново", в системе клуба она находилась 11 лет. Также она провела 15 матчей за молодежную сборную России и забила восемь голов.