В Москве после матча юношеской лиги избили футболиста "Локомотива"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Игрока юношеской футбольной команды "Локомотива" Максима Шнапцева избили около РЖД-Арены в Москве, передает ТАСС.

Инцидент произошел на Большой Черкизовской улице, 125 после матча победного матча с "Чертаново" (2:1). По предварительным данным, его избили футболисты проигравшей команды.

По словам самого потерпевшего, который обратился в больницу, он получил телесные повреждения от известных ему граждан. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по столице.

Ранее стало известно, что "Локомотив" уволил 23 сотрудника медиаслужбы за фотографию в футболках с матом.