Футбольный манеж построят в столичном районе Чертаново

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Футбольный манеж появится в столичном районе Чертаново Северное.

Его построят на месте ветхого спортивного комплекса. Площадь нового центра составит шесть тысяч квадратных метров, передает портал мэра и правительства Москвы.

На территории возведут две открытые игровые площадки для тренировок, площадки для занятий физкультурой, раздевалки, а также административные и бытовые помещения.

Сносить здание старого комплекса начнут в ближайшее время. Все работы планируют завершить к 2020 году.

Ранее сообщалось, что конноспортивный комплекс с бассейном, залом для фехтования и тиром построят в Северо-Восточном административном округе Москвы.